Inauguration de l’année scolaire 2019/2020: le message de l'Assesseure Chantal Certan

L’Assessorat de l’Éducation, de l’Université, de la Recherche et des Politiques de la jeunesse annonce que, à l’occasion de l’ouverture de l’année scolaire 2019/2020, jeudi 12 septembre 2019, à 9 h 15, à l’école primaire de Pont-Saint-Martin, l’Assesseure régionale, Chantal Certan, et le Syndic de Pont-Saint-Martin, Marco Sucquet, accueilleront officiellement les élèves en ce premier jour de l’année scolaire.

À 11 h, la cérémonie se poursuivra à Gressoney-La-Trinité où, en présence de l’Assesseure Chantal Certan et du Syndic de Gressoney-La-Trinité, Alessandro Girod, la première école biophilique d’Italie (programme Nuova Architettura Sensibile Alpina dirigé par l’Université de la Vallée d’Aoste, conçu en réponse à l’appel à projets lancé par la Région autonome Vallée d’Aoste pour la création d’unités de recherche) ouvrira ses portes.

Le message de l’Assesseure Chantal Certan

À une époque où l’on met de plus en plus en discussion les valeurs « premières » à la base du développement et de la coexistence des êtres humains, le rôle et le poids de l’école redeviennent déterminants pour la croissance de nos élèves. Dans notre contexte historique, les jeunes ont du mal à trouver des modèles de comportements vertueux à suivre. Et c’est à nouveau l’école qui est leur point de référence.

C’est sur ce concept que se base mon message pour l’ouverture de l’année scolaire : l’école est là et c’est là que nos jeunes peuvent trouver des suggestions et des occasions pour développer leurs talents. Et ce sont ces talents qui doivent être cultivés et encouragés, dans ce parcours de savoirs, d’échange, de découverte et de dialogue que doit offrir l’école. Et ce sont ces talents qu’en s’appuyant sur leurs compétences, les enseignants doivent savoir faire ressortir et cultiver, afin qu’ils deviennent une énergie pour la Vallée d’Aoste de demain.

Voilà pourquoi il est important de travailler ensemble, pour que chaque élève puisse trouver autour de lui des camarades, des enseignants, des parents et du personnel scolaire susceptibles de lui offrir les meilleures opportunités et les conditions optimales pour se mettre en jeu et trouver dans sa classe cet espace idéal où il peut être lui-même et se développer avec joie.

Aujourd’hui, je souhaite aux jeunes de parvenir à découvrir et à cultiver leurs talents personnels. Et j’aimerais dire aux enseignants : aidez ces talents à émerger, recherchez les multiples inclinations et passions de ces enfants qui découvrent l’école pour la première fois, respectez leur rythme, reconnaissez les compétences et les capacités des élèves qui poursuivent leur parcours d’éducation et de formation, sans oublier l’importance des rapports humains et de ces valeurs que sont l’accueil, l’écoute et surtout la confiance. Enfin, je dirai aux parents : ne craignez pas de confier vos enfants à l’école, parce que celle-ci peut constituer pour chaque famille un allié puissant, qui l’aidera à faire face aux difficultés liées au rôle d’une maman ou d’un papa.

Que l’école soit vraiment une école de vie ! Pour tous !

Bonne année scolaire à chacun de vous.