Il 5 e 6 ottobre ritorna la Festa dello Pan Ner (video edizione 2018)

La tradizione del pane nero in Valle d’Aosta In Valle d’Aosta il pane è da secoli un alimento principale e le coltivazioni dei cereali, segala e frumento, caratterizzavano il paesaggio montano. Il pane di segala, simbolo della vita di altri tempi, era indispensabile per il nutrimento e comportava un anno intero di fatica per la coltivazione del cereale e per la produzione del pane stesso.

Ogni villaggio aveva le sue strutture pubbliche: cappelle, scuola, latterie e forni, opere importanti e caposaldi per la religione, la cultura e l’alimentazione. Ogni villaggio aveva il suo forno. La panificazione, fase importante per l’alimentazione, era anche considerata un momento di festa e di socializzazione. La produzione del pane era generalmente limitata al periodo compreso tra Santa Barbara, agli inizi di dicembre, e la vigilia di Natale. Poche erano le famiglie che potevano produrre pane più volte nei diversi periodi dell’anno.

La produzione del pane coinvolgeva le famiglie e la comunità con ruoli ben precisi per tutti. Le donne impastavano la farina e realizzavano le forme di pane che gli uomini cuocevano. I bambini aspettavano con ansia la cottura dei galletti che gli adulti preparavano per loro. Questo pane povero, scuro e duro rappresentava anche per i nostri emigrati e soldati, che lo assaporavano a piccoli pezzi, la loro casa, il loro villaggio.

Oggi sono i giovani che investono in una agricoltura di ritorno, noncuranti di un progresso che ha trasformato il pane in un prodotto di diffusione commerciale; oltre ad una fonte di reddito esiste la volontà di ridare al pane il ruolo di protagonista, di recuperare le tradizioni con le loro emozioni.

E per rendere più animata la Festa sono stati istituiti quattro concorsi:

Il miglior pane nero tradizionale REGOLAMENTO 2019 SCHEDA ISCRIZIONE

Il miglior pane nero dell'innovazione REGOLAMENTO 2019 SCHEDA ISCRIZIONE

Il miglior pane nero aperto ai panettieri professionisti REGOLAMENTO 2019