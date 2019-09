Rallentamento congiuntura mondiale nell'acciaio, Cas valuta soluzioni

Per la flessione riconducibile al mercato internazionale dell’automotive e ad un leggero rallentamento della congiuntura a livello mondiale la Cogne Acciai Speciali ha avviato un confronto con i sindacati per valutare le possibile inziative da assumere "con l'obiettivo di alvaguardare tutta la nostra forza lavoro, compresi i tempi determinati, e tutte le nostre professionalità".

Lo spiega in una nota dopo la diffusione di notizie di fonte sindacli che hanno creato allarmismo.

"Considerato che tale flessione - si legge in una nota della Cas - riporterebbe la nostra produzione sui livelli di due anni fa e in leggero calo rispetto allo scorso anno, non crediamo sia il caso di enfatizzare un aspetto marginale che impatta sul nostro stabilimento".

La flessione avviene, infatti, dopo una lunga fermata straordinaria di 5 settimane, resasi necessaria per la realizzazione di due importanti investimenti finalizzati a migliorare l’impatto ambientale della Cogne sul territorio.

"Proprio questo lungo stop - si legge ancora nella nota - ha infatti inciso in maniera significativa sul monte ore delle ferie di una parte dei nostri lavoratori".

La Cas ribadisce: "Stiamo valutando insieme alle OOSS delle soluzioni tese a gestire tale situazione, fermo restando che è nostra intenzione salvaguardare tutta la nostra forza lavoro, compresi i tempi determinati, e tutte le nostre professionalità".