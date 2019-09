A Chambave lezioni di salute con 'Les Amis du Coeur'

Riprendono le iniziative 'sanitario-solidali' dell'associazione onlus 'Les Amis du Coeur'. Per giovedì 19 settembre presso l’Espace Colliard in piazza Orsières a Chambave l’associazione e il comune di Chambave hanno organizzato un incontro, aperto alla popolazione, nel quale si affronteranno alcune importanti e attuali tematiche legate alla salute, ed in particolar modo alla salute del cuore.

Verranno inoltre presentati i corsi di ginnastica organizzati dall’associazione "con un occhio di riguardo al benessere del cuore" spiega il medico cardiologo e presidente di 'Conacuore' Giuseppe Ciancamerla, che sarà relatore insieme al professor Giorgio Bus, Istruttore dei corsi.