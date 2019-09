La traditionnelle désalpe de chiens Saint-Bernard aura lieu le samedi 28 septembre 2019

Après une visite guidée et une conviviale raclette, notre randonnée commencera sur le parking du Super Saint Bernard. La descente est bien entendu accompagnée par nos Saint-Bernard. Point de rencontre / programme: 9h café et croissant, r-v au parking du Super Saint Bernard (tourner à droite dans le tunnel. GPS 45,903004,7.197473) .

Transfert en navette jusqu’au col du Grand-Saint-Bernard 12h Raclette à l’Auberge de l’Hospice du Grand Saint-Bernard 14h Descente du col jusqu’au parking du Super Saint Bernard, apéritif d’au revoir Prix par personne (y. c. TVA) Adultes : CHF 75.– Enfants (de 10 à 16 ans) : CHF 40.– Paiement préalables indispensables sur le site internet www.barryshop.ch. Délai d’inscription : 13.9.2019

Les conditions • Avoir un pied sûr en montagne • Chaussures de montagnes obligatoires • Vêtements pour la randonnée en montagne, même sous la pluie et la neige • Apéro et dîner inclus (menu végétarien sur demande) • Ne convient pas aux enfants de moins de 10 ans • 2 à 3 Saint-Bernard accompagneront le groupe • Les chiens privés ne sont pas autorisés • La participation à la randonnée se fait à ses risques et périls Randonnée en montagne • De 2473 m à 1924 m d’altitude • Durée 2h30 / 5.75 km de marche • 545 mètres d’ascension.

Pour toute question Contactez-nous : +41 (0)58 317 77 00 ou info@fondation-barry.ch