Conférences culturelles à l'aire mégalithique de St.Martin à Aoste

L'aire mégalithique de Saint-Martin-de-Corléans à Aoste accueillera une série de conférences en septembre, octobre et novembre. L'archéologue Alessandra Armirotti tiendra la première conférence le mardi 17 septembre qui aura pour thème la découverte du Tumulus retrouvé suite à l'aménagement du chantier d'agrandissement de l'hôpital d'Aoste. A l'issue, sera possible d'assister à la première mondiale du court métrage d'Alessandro Stevanon 'Il viaggiatore del Nord', qui évoque les fouilles.



Les rencontres prévues pour les 1er, 8 et 15 octobre prochains seront organisées par des spécialistes du mégalithisme du troisième millénaire et de la restauration. Elles auront pour thème principal les stèles anthropomorphes et les nouvelles recherches qui leur sont liées.



Les rencontres, prévues les 9 et 16 novembre, vont concerner les relations entre Ötzi (l'homme de Similaun, trouvé dans les glaciers du Tyrol) et les stèles anthropomorphes et les méthodologies de représentation graphique-artistique.