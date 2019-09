A Doues scende il sipario su Combin en Musique

L'ultimo appuntamento è per l'8 settembre, data di chiusura del festival diretto da Federico Bagnasco, e organizzato in collaborazione con il vice Sindaco di Ollomont Simona Oliveti.

'The Northern Breeze', il titolo dello spettacolo che si terrà alle 18 a Le Coin À L’Ombre du Clocher, a La Cretaz, frazione di Doues. Protagonisti Michel Balatti che porterà il suo flauto irlandese e i suoi whistles, accompagnato dalla chitarra dell’ospite internazionale, lo scozzese Michael Bryan.

Un coinvolgente itinerario musicale tra pathos e virtuosismo, alla scoperta degli sterminati paesaggi sonori della musica tradizionale irlandese. Dal repertorio antico e suggestivo di O’Carolan fino a una selection di reels, jigs e slow airs composte da alcuni dei migliori autori di nuove musiche all’interno della tradizione, come Paddy O’Brien, Brendan McGlinchey, Martin Nolan, Michael Queally e Liz Carroll.

Un old time tune americano, un valzer della tradizione svedese e quattro composizioni originali di Balatti completano un programma molto vario. Lo spettacolo vede la presenza del chitarrista scozzese Michael Bryan (conosciuto in Irlanda e Regno Unito per la sua attività con la Nuala Kennedy Band e con la BBC Radio 3 Folk Awards House Band), con cui da un anno Michel ha stretto un forte sodalizio artistico, nato in occasione della partecipazione all’Edinbourgh Folk Festival, in cui i due musicisti si sono conosciuti.