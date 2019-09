Un mistero l'incendio dei rascard a Rovenaud di Valsavara

Dopo il sopralluogo di ieri, i vigili del fuoco non escludono alcuna ipotesi sulle cause del rogo che per quasi l'intera giornata di giovedì scorso, a Valsavarenche, ha distrutto due rascard, coinvolgendo anche abitazioni adiacenti e una porzione di un altro tetto vicino. Sei i fabbricati che hanno rischiato di andare distrutti dalle fiamme se l'allarme non fosse stato tempestivo.

Gli esperti dei Vigili del fuoco non hanno trovato elementi - come ad esempio acceleranti per innescare l'incendio - che possano chiarire definitivamente l'origine delle fiamme. E' emerso che solo uno dei due rascard era dotato di impianto elettrico. Nessuna delle strutture distrutte dal rogo era abitata al momento dell'incendio. Proseguono intanto le operazioni di smassamento e messa in sicurezza.