Lavevaz (Uv) 'la Lega de Salvini, tourment auto-infligé'

L’attitude surréelle des Leghisti de Rome et de chez nous, semble parfaitement représentée par une célèbre citation tirée du film de John Ford, L’Homme qui tua Liberty Valance: Si la légende est plus belle que la réalité, imprimez la légende.

Une attitude habituelle, celle de détourner la réalité pour la rendre plus populaire et plus utile à la perpétuelle campagne électorale du «Capitan» et de ses troupes, une allure qui a définitivement pris des connotations tragicomiques dans cette phase de souffrance de la Lega de Salvini, tourment auto-infligé, d’ailleurs, qui ferait perdre selon toute vraisemblance la lucidité à n’importe qui ! Omettons les sauts périlleux de Salvini du dernier mois (ouverture crise ! requête élections ! pleins pouvoirs ! retour vers M5S ! proposition à Di Maio de faire le Président du Conseil, etc. etc), pour rester seulement sur les faits des derniers jours.

La Lega Valle d’Aosta a maladroitement repris l’un des nombreux tweets de leur Capitano, qui a ouvertement attaqué le nouveau gouvernement pour la contestation d’une loi régionale du Friuli Venezia Giulia, seulement pour trouver un prétexte pour ouvrir une querelle sur le thème de l’Autonomie, énième tentative de détournement de la réalité.

En effet, notamment, c’est l’ancien ministre leghista Erika Stefani qui a commencé la procédure pour l’annulation de la loi en question. Mais ce n’est pas tout ! Les leghisti de « chez nous » partent à l’attaque du nouvel exécutif, et de notre Sénateur, pour le manque d’attention présumé, dans les points programmatiques du Gouvernement, pour les autonomies spéciales. Encore une gaffe!

Contrairement au programme du Gouvernement précédent, où il n’y avait aucune référence aux autonomies spéciales, dans les consultations avec M. Conte notre Sénateur a obtenu que l’attention aux autonomies spéciales et aux minorités linguistiques soit spécifiée dans le programme de législature, et c’est ainsi!

Notamment la Lega de Salvini a des priorités précises à l’égard des autonomies, en particulier du Veneto et de la Lombardie, mais sûrement pas sur les autonomies spéciales, comme ils ont eu l’occasion de démontrer, à maintes reprises, quand ils ont été au pouvoir.

Il suffit de rappeler, comme il a bien fait le Sénateur Lanièce, les 5 lois régionales contestées à la Vallée d’Aoste, ou encore la votation contraire à l’amendement qui prévoyait la possibilité d’introduire un collège uninominal pour la Vallée d’Aoste pour l’élection du parlement Européen. Quand la légende dépasse la réalité, on publie la légende!

Ou peut-être non, l’honnêteté intellectuelle ne peut pas être un aspect optionnel, même pas dans le plus aspre des débats politique. L’enjeu n’est pas la fiabilité d’un parti, mais plutôt la crédibilité de la Politique, toute.