Aosta: Al via lunedì nuovi cantieri Telcha

Iniziano lunedì 9 settembre ad Aosta i lavori di scavo e posa di tubazioni per completare il secondo lotto di realizzazione della rete del teleriscaldamento Telcha. Tramite un’ordinanza il Comune ha istituito importanti modifiche temporanee alla circolazione in viale Chabod e in via de la Pierre, in vigore da lunedì 9 settembre all’11 ottobre in fasi progressive.

Fase 1 (durata prevista circa di 12 giorni lavorativi)

in viale Chabod Ovest: divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli (a esclusione dei mezzi utilizzati dall’impresa esecutrice dei lavori) sulla corsia Sud, dal civico n. 44 al civico n. 46; chiusura della corsia Sud e senso unico in direzione Est/Ovest nel tratto compreso tra corso Padre Lorenzo e via de la Pierre; chiusure del marciapiede Sud per movimentazione del materiale e dei mezzi.

Fase 2 (durata prevista circa di 13 giorni lavorativi):

divieto di sosta con rimozione forzata sul per tutti i veicoli (a esclusione dei mezzi utilizzati dall’impresa esecutrice dei lavori) sul lato Sud dal civico n. 60 (incrocio viale Chabod/via de la Pierre) al civico n. 96; chiusura della corsia Sud in viale Chabod Est, dal civico n. 60 (incrocio viale Chabod/via de la Pierre) al civico n. 96, e senso unico in direzione Ovest/Est sulla corsia Nord, nel tratto compreso tra via de la Pierre e Strada della Consolata (rotatoria); divieto di immissione su viale Chabod corsia Nord con direzione di marcia Est/Ovest;

chiusure del marciapiede sud di viale Chabod per movimentazione del materiale e dei mezzi; restringimento della carreggiata e divieto di sosta con rimozione forzata in via de la Pierre sud, dall’incrocio con viale Chabod al civico n. 14.

In tutta l’area di cantiere sarà in vigore il limite massimo di velocità a 30 Km/h.