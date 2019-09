Presidente Fosson a Premier Conte, 'pronti a mettere a servizio nostra esperienza autonomista'

La disponibilità della Regione "ad una reale e fattiva collaborazione per un sempre maggiore dialogo" è stata assicurata oggi dal Presidente della Giunta, Antonio Fosson al Presidente del nuovo Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte. Collaborazione, precisa Fosson nella nota inviata al premier, "a favore di azioni volte al mantenimento di un alto profilo istituzionale dell’Italia, in tutti i contesti e, in particolar modo, in Europa".

Il Presidente Fosson rinnova "la possibilità di un’intesa leale e concreta tra il Governo regionale e il suo Esecutivo, anche attraverso il contributo maturato dal nostro patrimonio identitario e dalla nostra esperienza autonomista".

Una lettera è stata inviata dal capo del Gouvernement anche al neo ministro agli Affari regionali e autonomie, Francesco Boccia, nella quale è sottolineato: "La Valle d’Aosta è pronta a fare la sua parte, collaborando con Lei e con il Governo di cui fa parte, per il mantenimento di un dialogo, franco e vivace, improntato al rispetto istituzionale e ad una reale collaborazione per lo sviluppo dell’Autonomia speciale che caratterizza il nostro ordinamento e di cui siamo fieri, così come per fornire il nostro contributo al sistema regionale dell’Italia intera".