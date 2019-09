Il valore della Cresima tema Pastorale vescovo Aosta

E' il valore della Cresima il tema attorno al quale ruota 'Battezzati e inviati - Il dono dello Spirito spinge alla missione', la Lettera pastorale del vescovo di Aosta, Franco Lovignana, presentata in conferenza stampa alla curia vescovile. "Gli orientamenti pastorali sono dedicati al sacramento della Cresima in continuità con il percorso di iniziazione cristiana intrapreso l'anno scorso con il battesimo" ha spiegato monsignor Lovignana.



La lettera si divide in tre parti. La prima ripercorre il catechismo legato alla preparazione dell'impartizione della Cresima; la seconda invita la comunità tutta a vivere la sua celebrazione "per strappare la Cresima alla privatizzazione, facendo percepire che è un momento di vita parrocchiale" ha sottolineato il vescovo; la terza è l'invito a ogni cresimato a vivere il dono di Dio.



"Il testo della lettera - ha aggiunto Lovignana - vuole favorire una maggiore consapevolezza e responsabilità nell'accogliere il dono di Dio per una vera partecipazione alla vita della comunità cristiana, testimoniando attivamente la fede". Infine, il vescovo ha manifestato la volontà di dare vita a laboratori pastorali "di preparazione alla Cresima e di accompagnamento dopo il sacramento" e ha auspicato "la ricerca di catechisti più giovani, più vicini all'età dei ragazzi che siano preparati sul piano pedagogico ma anche dottrinale". (ANSA).