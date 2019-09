Il pic-nic solidale di Soroptimist VdA contro le malattie rare dei bambini

Sarà ancora una volta l’accogliente giardino di Villa Brezzi a ospitare, domenica 15 settembre ad Aosta, il pic-nic di fine estate organizzato dal Soroptimist Club Valle d’Aosta per sostenereun progetto di solidarietà.

Ancora una volta lo spirito di amicizia e di servizio sarà la forzamotrice di un appuntamento che è diventato tradizione (quella di quest’anno è la 18a edizione)e che negli anni ha consentito di aiutare chi ha fatto dell’aiuto agli altri una missione.

Quest’anno l’aiuto andrà alla Casa di sabbia, associazione forse ancora poco conosciuta inValle perché costituita soltanto nel 2017, che opera nei settori della tutela dei diritti civili edell’assistenza sociale e socio-sanitaria alle persone con disabilità, con particolare attenzionealle famiglie con bambini disabili gravi.

“Dopo tanti anni – dice Manuela Zublena, presidente del Soroptimist Club Valle d’Aosta -rimane invariato lo spirito di solidarietà e di amicizia. Edizione dopo edizione si rinnoval’entusiasmo che anima una bella iniziativa a sostegno di associazioni locali che operano afavore di realtà bisognose di particolare attenzione”.

L’appuntamento per il pic-nic di domenica 15 settembre a Villa Brezzi (sede dell’AssociazioneNazionale Alpini in corso Saint-Martin de Corléans, 132) è previsto alle 12,30. La quota dipartecipazione è gratuita per i bambini fino ai 7 anni, di 15 euro per i ragazzi dagli 8 ai 12 e di25 euro dai 13 anni in su.