Dal 16 settembre al via domande per nuovo bando Edilizia residenziale pubblica

Dal 16 settembre al 30 novembre per tutti i residenti in Valle d'Aosta sarà possibile inoltrare le istanze per l'accesso alle graduatorie del nuovo Bando Regionale per l'assegnazione di alloggi di Edilizia residenziale pubblica.

Lo comunica l'Azienda regionale per l'edilizia residenziale-Arer precisando che il modulo di iscrizione è disponibile presso gli uffici dell'Azienda o scaricabile dal sito istituzionale (www.arervda.it).

Le domande dovranno pervenire:

- direttamente presso l’apposito sportello Arer situato in Aosta, via Cesare Battisti 13 nelle giornate di lunedì, martedì, e mercoledì dalle 13 alle 17;

trasmesse tramite raccomandata a.r. allo stesso indirizzo dell'Arer oppure trasmesse a mezzo posta elettronica all’indirizzo info@arervda.it .

Lo sportello Arer garantisce l’assistenza alla compilazione delle domande, previo appuntamento.

Per informazioni contattare il seguente numero telefonico: tel. 0165 516611