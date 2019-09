Leon Bosch chiude i 'Concerti del Conservatoire'

Per i 'Concerti del Conservatoire' si terrà venerdì 6 settembre alle ore 20, presso l'auditorium 'Renato Callisto Arnod' dell'Istituto musicale di Aosta, il concerto che conclude la masterclass di clarinetto. Si esibirà il maestro Leon Bosch.

In programma la Sonata di F. Poulenc, la Rapsodia di C. Debussy, Hommage à Manuel De Falla di B. Kovács, e i due Konzertstück op. 113 e 114 di F. Mendelssohn-Bartholdy per due clarinetti.

In questi ultimi due brani, accompagnati dal Counterpoint Clarinet Ensemble, Leon Bosch si esibirà insieme al clarinettista ospite, il maestro Davide Bandieri.