Cambio al vertice del Centro Addestramento Alpino di Aosta

Il generale di Brigata degli Alpini Matteo Spreafico subentra al parigrado Salvatore Paolo Radizza al comando del Centro Addestramento Alpino di Aosta. La cerimonia del passaggio di consegne si è svolta questa mattina, al 'Castello Generale Cantore' ad Aosta, alla presenza del Comandante delle Truppe Alpine, Generale di Corpo d’Armata Claudio Berto, del Presidente della Giunta, Antonio Fosson e di autorità civili e militari.

Il cambio è avvenuto "Dopo due anni in cui il Centro Addestramento Alpino dell’Esercito ha saputo operare sempre più e sempre meglio in un contesto interforze e internazionale" si legge in una nota delle Forze Armate.

Sono stati "due anni molto intensi, costellati da innumerevoli impegni che hanno visto la partecipazione di qualificate rappresentanze estere, a conferma della funzione 'guida' del Centro nell’ambito della formazione specialistica mirata all’acquisizione delle più moderne tecniche di sopravvivenza, movimento e combattimento in ambiente montano".

Non meno significativi i successi ottenuti dal Reparto Attività Sportive di Courmayeur che, in aggiunta agli allori conseguiti in campo internazionale, si è imposto per il sesto anno consecutivo quale miglior Gruppo Sportivo in ambito nazionale.

A conclusione del suo discorso di commiato, il Generale Radizza ha voluto partecipare al suo successore l’apprezzamento per il Centro: “Cedo al mio successore, cui mi lega una consolidata conoscenza nata proprio in questa Valle e mantenuta fino alla comune scelta professionale, una realtà in buona salute e un ottimo gruppo di professionisti il cui operato è stato davvero pregevole in questi due anni”.

Il Generale Radizza assumerà la guida dei corsi di formazione avanzata presso Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito a Torino, mentre per il nuovo Comandante Spreafico si tratta di un ritorno al Centro addestramento Alpino dopo un anno al comando dell’operazione 'European Union Training Mission Somalia' in Mogadiscio.