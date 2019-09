Cadono dal Cervino, salvati dalla corda che s'incastra tra le rocce

Avventura indimenticabile per due alpinisti belgi 40enni, salvi per miracolo dopo una caduta a 3.900 metri di quota sul Cervino. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 5 settembre, lungo la via normale italiana prima di Capanna Carrel.

I due, che procedevano legati in conserva (tecnica utilizzata quando ci si trova su terreni prevalentemente rocciosi e se le difficoltà dell’itinerario non sono eccessive), sono scivolati e precipitati per una ventina di metri lungo la ripida parete.

A fermare il volo mortale degli scalatori è stata la corda, che si è aggrovigliata e si è incastrata tra le fessure di uno spuntone roccioso. L'allarme è stato lanciato alle 17 da altri alpinisti; sul posto è intervenuto il Soccorso alpino valdostano che ha trasportato gli alpinisti feriti all'ospedale di Aosta; uno dei ha riportato numerosi traumi ma non è in pericolo di vita.