Riprende lunedì l'attività delle Commissioni del Consiglio Valle

Dopo la sospensione estiva prevista dal Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea regionale, riprende da lunedì 9 settembre l'attività delle Commissioni consiliari permanenti del Consiglio Valle.

Lunedì 9 settembre, alle ore 9, sono state convocate congiuntamente la terza Commissione "Assetto del territorio" e la quarta "Sviluppo economico", rispettivamente presiedute dai Consiglieri Alessandro Nogara e Giovanni Barocco, per effettuare una serie di audizioni in merito al nuovo testo di legge in materia di principi e disposizioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile, risultante dal coordinamento di due progetti di legge: saranno sentiti i rappresentanti di Confindustria Valle d'Aosta, l'Assessore ai trasporti, infrastrutture e mobilità del Comune di Torino, i rappresentanti di CNA e Confcommercio.

Martedì 10 settembre la seconda Commissione "Affari generali", presieduta dal Consigliere Pierluigi Marquis, si riunirà alle ore 9per esaminare la proposta di atto amministrativo che contiene il bilancio consolidato della Regione per l'esercizio finanziario 2018 e per nominare il relatore della proposta di legge presentata dal gruppo Lega VdA sulle disposizioni in materia di tutela e sviluppo delle libere professioni, nonché di applicazione dell'equo compenso.

Alle ore 9,30 è poi in programma la riunione congiunta della prima Commissione "Istituzioni e autonomia" e della seconda "Affari generali", rispettivamente presiedute dai Consiglieri Patrizia Morelli e Pierluigi Marquis, per trattare il disegno di legge recante disposizioni urgenti per il reclutamento di segretari degli Enti locali della Valle d’Aosta.

La terza Commissione "Assetto del territorio" e la quarta "Sviluppo economico" torneranno a riunirsi congiuntamente altre due volte, sempre in merito al nuovo testo di legge in materia di principi e disposizioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile: mercoledì 11, alle ore 9, proseguiranno le audizioni sentendo la professoressa Maria Rosa Vittadini, docente presso l'Università di Venezia, e a seguire i rappresentanti degli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri.

Giovedì 12, a partire dalle ore 10,30, si completeranno le audizioni sul nuovo testo di legge in materia di principi e disposizioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile, sentendo l’Assessore alle finanze, attività produttive e artigianato e l'Assessore agli affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti, accompagnati dai dirigenti delle strutture regionali competenti.

I Commissari passeranno poi all'analisi degli emendamenti depositati dai vari gruppi consiliari.

Venerdì 13 settembre, alle ore 9, è infine convocata la quinta Commissione "Servizi sociali", presieduta dal Consigliere Luca Bianchi, per programmare i propri lavori.