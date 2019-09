Eletto il vincitore del bando di Concorso “Confcommercio VdA loves plastic free”

Ci teniamo a precisare che tale concorso d’idee è stato fortemente voluto dalla nostra Associazione ed abbiamo potuto contare sulla preziosa collaborazione della Regione Valle d’Aosta Assessorato all’Ambiente.

I tredici elaborati ricevuti e giudicati su criteri basati sulla riconoscibilità e riproduzione del logo, la distintività ed originalità e la versatilità hanno premiato il lavoro di Luca Conchatre e Pierre Brunet con un punteggio di 99. Il logo è una sorta di illusione ottica che trasforma i contorni geografici della nostra regione in una bottiglietta di plastica compressa. Il logo vuole appunto comunicare l’iniziativa della Valle d’Ao sta di eliminare la plastica monouso.

Il secondo lavoro classificato è quello di Eliseo Raso con un punteggio di 97. L’immagine studiata è un cuore con una forma semplice e stilizzata che dovrebbe richiamare l’amore per la natura e simboleggia la condivisione e l’aggregazione dei cittadini verso le problematiche territoriali.

Il terzo logo più votato è di Virginia Neyroz valutato con un punteggio di 94 rappresenta una bottiglia in plastica, anch’essa in silhouette con elementi all’interno di flora e di fauna per ricordare il terreno montano dove gli animali vivono.

L’elenco dei partecipanti con i relativi punteggi assegnati sarà reso noto sul portale www.ascomvda.it e sulla pagina facebook di Confcommercio VdA entro il 10 settembre 2019.

Il vincitore sarà premiato pubblicamente il 20 ottobre 2019 durante la manifestazione “Green Day” che ci svolgerà in Viale Conte Crotti ad Aosta.

In particolare il logo selezionato e dichiarato vincitore sarà regolarmente registrato a norma di legge, e potrà essere utilizzato da Confcommercio VdA e dagli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa.

Al vincitore del concorso sarà corrisposto un premio in denaro pari ad € 500.