Aosta: Si corre per terminare l'asfaltura delle strade prima della riapertura delle scuole

Disagi inevitabili alla circolazione, polemiche altrettanto prevedibili sui social in merito alla tempistica dell'avvio dei lavori, a ridosso della riapertura delle scuole. Fatto sta che sono in corso i lavori di rifacimento del manto stradale e della segnaletica orizzontale in diverse vie di Aosta. In particolare sono stati aperti cantieri proprio in prossimità degli edifici scolastici (vedi corso Ivrea) per cercare di terminare i lavori prima della ripresa delle lezioni o quantomeno limitare la durata dei disagi al traffico.

Di seguito le modifiche alla circolazione stabilite dal Comune di Aosta:

Sino al 12 settembre (e comunque sino al termine dei lavori) in corso Ivrea, nel tratto tra il ponte vecchio sul torrente Buthier (compreso un tratto di via Mont Velan/piazza Vuillermin) e l’intersezione con via Clavalité:

revoca del doppiosenso di circolazione e contestuale istituzione del senso unico, con direzione Ovest/Est; divieto di sosta progressivo, con rimozione forzata su entrambi i lati della strada,per tutti i veicoli (a esclusione dei mezzi utilizzati dall’impresa esecutrice dei lavori nell’all’area di cantiere in atto) sino all’attraversamento pedonale rialzato situato a Est dell’intersezione con via Montagnayes;

restringimento della sede stradale con corsia asimmetrica e limite di velocità a 30 Km/h;

divieto di svolta a sinistra su corso Ivrea da via Monte Emilius e da via Montagnayes, secondo le fasi del cantiere;

temporanea chiusura al transito di via Ponte Romano, secondo le fasi del cantiere;

revoca del doppio senso di circolazione in via Duca degli Abruzzi e istituzione del senso unicocondirezione corso Ivrea-via Roma, secondo le fasi del cantiere.

Sino al 12 settembre (e comunque sino al termine dei lavori) in corso Saint-Martin-de-Corléans, nel tratto tra le intersezioni con via Monte Solarolo e via Monte Vodice, compresa la parte Nord della rotatoria e un tratto di via Adamello: divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della strada,per tutti i veicoli (a esclusione dei mezzi utilizzati dall’impresa esecutrice dei lavori);

senso unico alternato regolamentato con segnaletica stradale a vista e l’ausilio di personale con funzioni di “moviere” o con apposito impianto semaforico;

restringimento della sede stradale con corsie asimmetriche e limite di velocità a 30 Km/h.

Da martedì 10 settembre per circa una settimana (e comunque sino al termine dei lavori) in viale Partigiani, nel tratto compreso tra la rotatoria con le vie Chambéry/Festaz e via Carducci:

divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della strada,per tutti i veicoli (esclusione dei mezzi utilizzati dall’impresa esecutrice dei lavori);

senso unico alternato regolamentatocon segnaletica stradale a vista e l’ausilio di personale con funzioni di “moviere” o con apposito impianto semaforico;

restringimento della sede stradale con corsie asimmetriche e limite di velocità a 30 Km/h.

Da lunedì 16 al 20 settembre (e comunque sino al termine dei lavori) in via Carrel neltratto compreso tra piazza Manzetti e il passaggio a livello, compresa la parte Nord Est della rotatoria con via Caduti del Lavoro/viale Garibaldi:

divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della strada,per tutti i veicoli (aesclusione dei mezzi utilizzati dall’impresa esecutrice dei lavori);

senso unico alternato regolamentatocon segnaletica stradale a vista e l’ausilio di personale con funzioni di “moviere” o con apposito impianto semaforico;

restringimento della sede stradalecon corsie asimmetriche e limite di velocità a 30 Km/h.