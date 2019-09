Champorcher: Per gli alunni un nuovo autobus

“Lo scuolabus nei comuni montani è un servizio essenziale; la scuola è una delle nostre priorità e con questo nuovo mezzo vogliamo mantenere elevata la qualità del servizio di trasporto scolastico”. La Sindaca di Champorcher, Alice Chanoux, spiega così le motivazione alla base dell’acquisto di un nuovo scuolabus.

Con un investimento di circa 70mila euro, infatti, l’Amministrazione comunale di Champorcher ha ‘regalato’ agli alunni un nuovo scuolabus. Si è trattato di un acquisto fatto con fondi propri e quindi ancor più significativo dell’attenzione ai bisogni della comunità.

Lo scuolabus è un Iveco Daily, andrà a sostituire il vecchio scuolabus, in servizio da più di 14 anni e con un solo posto per l’accompagnatore, con 26 posti per gli alunni e due per gli accompagnatori.

Spiega il vive sindaco Roberto Pagani: “Con la maggiore capienza per gli accompagnatori, non sarà più necessaria la spesa per l’utilizzo di un secondo mezzo di trasporto in occasione di gite o attività extra didattiche, che prevedano due accompagnatori”.