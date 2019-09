MONTAGNA VDA: L'anello del Lago Golette a Rhêmes-Notre-Dame

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda (entro fine giugno) pagina Facebook montagnavdacanale You Tube montagnavda. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

L'anello del Lago Golette a Rhêmes-Notre-Dame

Bella passeggiata che garantisce una vista stupenda sulla testata della valle di Rhêmes, ad inizio estate il contrasto tra il verde dei pascoli ed il bianco dei ghiacciai è entusiasmante.

Lo sviluppo della gita è abbastanza lungo ma permette di godersi il paesaggio.

Il ghiacciaio, sino ad una decina di anni fa, arrivava sino al lago Golette, attualmente si è ritirato notevolmente ma l'ambiente rimane sempre di tipo glaciale.

Il ritorno è proposto lungo il ripido versante sinistro orografico che garantisce ottimi scorci sul fondovalle, il percorso però ha tratti esposti.

Per scheda completa dell'escursione, cartina, galleria immagini, tracciato GPS cliccare su:

https://www.montagnavda.it/mappe-escursioni-gite/lago-di-golette/27