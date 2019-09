La montagne à travers les yeux de Giovanni Testori

L'exposition 'Altissimi colori- La montagna dipinta', aménagée au château Baron Gamba à Châtillon jusqu'au 29 septembre, s'inspire de la présence dans la collection du musée régional d'art contemporain d'une oeuvre de l'écrivain, critique d'art et peintre Giovanni Testori et analyse son rapport avec la montagne dans les tableaux.



L'exposition représente une opportunité de découverte, un voyage à travers les oeuvres dont Giovanni Testori aimait s'entourer, en commençant par un épisode clé de sa vie: son premier article, publié à tout juste 17 ans.



En fait, le début de l'activité critique de Testori concerne un tableau de montagne: un chef-d'oeuvre de Giovanni Segantini, Alpe di Maggio (1891), dont il a publié une étude préparatoire, avant de passer à ses autres grands amours: Gustave Courbet, l'artiste révolutionnaire dont deux peintures importantes sont présentées; Willy Varlin, le brillant peintre zurichois qui a choisi de vivre dans les montagnes du Val Bondasca; Renato Guttuso, un sicilien qui, enchanté par la vue du Mont Rosa, a choisi de faire de sa maison de Velate, à Varèse, un atelier où il a réalisé nombre de ses œuvres les plus célèbres; Paolo Vallorz, artiste du Trentin qui, tout en émigrant à Paris, a toujours été lié à son Val di Sole et à Bernd Zimmer, un peintre allemand vivant, ''découvert'' par Giovanni Testori et auteur de peintures aux montagnes enflammées et visionnaires.