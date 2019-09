Aosta: Le Grenier en Place la mostra mercato in onore di San Grato

In occasione della festività dedicata a San Grato, Patrono di Aosta, anche quest’anno si svolgerà la mostra-mercato “Le Grenier en Place”, in programma per domenica 8 settembre.

L’iniziativa, in calendario dalle 9 alle 20, si terrà in piazza Chanoux, nonché sotto i portici del Municipio. Alla mostra, giunta alla 19/a edizione, gli espositori proporranno articoli scelti di antiquariato, cose vecchie, cose usate, oggettistica antica, libri, anche antichi, quadri e stampe, piante, fiori, numismatica e monete, pizzi, ricami e lavorazioni a maglia realizzati artigianalmente, candele artigianali, composizioni di fiori secchi, oggettistica decorata con le tecniche del découpage, del kraft e del patchwork, oggetti da collezione, oggetti di bigiotteria realizzati artigianalmente, lavorazioni e creazioni dell’ingegno prodotte con qualsivoglia materiale purché non di serie.

All’Amministrazione comunale sono pervenute 22 richieste di partecipazione alla mostra mercato da parte unicamente di venditori non professionali, nel giorno di svolgimento dell’evento l'Amministrazione provvederà, in caso di ulteriori richieste, ad assegnare i posteggi rimasti disponibili fino a esaurimento.