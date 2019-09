Giovane scalatore precipita dal Polluce e muore

Aveva solo 21 anni l'alpinista tedesco morto ieri per i traumi riportati nella caduta dal Polluce, massiccio del Monte Rosa. L'incidente è avvenuto sul versante svizzero, a circa 4.000 metri di quota poco sotto la vetta.

La vittima aveva iniziato la discesa verso il passo di Verra, in Val d'Ayas, insieme al compagno di cordata: i due non erano legati e, per cause in corso di accertamento da parte delle autorità elvetiche, il giovane è precipitato per circa 300 metri.

Sul posto è giunto un elicottero di Air Zermatt ma i soccorritori hanno potuto unicamente constatare la morte dell'alpinista; la salma è stata recuperata e condotta alla morgue. In attesa del nulla osta per il funerale.