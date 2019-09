Aosta: Venerdì 6 settembre telefoni muti in Comune e Polizia locale dalle 14 alle 18

A causa di un intervento di manutenzione straordinaria che interesserà i server centrali, nella giornata di domani, venerdì 6 settembre, gli Uffici comunali (comprese le sedi decentrate di via Parigi, corso Padre Lorenzo e il comando della Polizia Locale) non saranno raggiungibili telefonicamente tra le ore 14 e le ore 18.

Inoltre, a causa della sospensione dell’attività dei server, nelle medesime ore non potranno essere assicurati dal Comune i normali servizi ai cittadini. Gli uffici della sede centrale di piazza Chanoux e delle sedi distaccate saranno, comunque, aperti per le attività che non implicano l’utilizzo delle reti informatiche.

In caso di emergenze sarà, comunque, attivo il numero di pronto intervento del Comando di Polizia Locale 0165-238.238.