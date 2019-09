Incontri del Celva per prenire il randagismo

Prende il via oggi la due giorni del Celva dedicata alla prevenzione del randagismo e alla protezione degli animali d’affezione. Dopo l'incontro di oggi in Piazza Narbonne 16 ad Aosta, il secondo è in programma giovedì 5 settembre, sempre alle 14, presso la sede dell’Unité des Communes Valdôtaines Evançon, in Via delle Murasse 1 a Verrès.

Fra i principali contenuti proposti ci sono la normativa in essere, le modalità operative della campagna istituzionale “Se mi ami proteggimi” contro il randagismo, nonché il nuovo manuale del referente di colonia, un vero e proprio vademecum per il possesso responsabile degli animali d’affezione.

Promossi nell’ambito della convenzione, a valere per il 2018/2021, e siglata tra il Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta e l’Amministrazione regionale, l’Azienda USL e l’Ordine dei Medici Veterinari, gli appuntamenti si rivolgono agli addetti di polizia locale dei Comuni, ai referenti delle colonie feline e in senso più ampio a tutti cittadini. Il Celva conferma così la propria azione di supporto ai Comuni valdostani in tema di animali d’affezione, focalizzando l’attenzione sul possesso responsabile dell’animale e sul controllo del territorio, anche attraverso il coordinamento della campagna di sterilizzazione delle colonie feline. L’obiettivo è informare la popolazione in merito alle iniziative realizzate dai diversi partner della convenzione, nonché coinvolgere attivamente i cittadini, soprattutto affidando loro un ruolo attivo e consapevole di monitoraggio del territorio.

A questo proposito, il Celva ha programmato per le prossime settimane una nuova edizione del corso per l’ottenimento del patentino per proprietari e futuri proprietari di cani, promosso in collaborazione con i servizi veterinari dell’Azienda USL della Valle d’Aosta. Giunto alla settima edizione, il corso permetterà agli interessati di migliorare la conoscenza del proprio animale, dal punto di vista comportamentale e nell’interpretazione del linguaggio.

Le iscrizioni sono aperte e le adesioni possono essere formalizzate entro venerdì 20 settembre, scrivendo all’indirizzo email info@celva.it o telefonando al numero 0165 43347. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.celva.it, nella sezione “Progetti”, alla pagina “Animali d’affezione”.