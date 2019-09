'Gamba in spalla', un'impresa 'diversabile' raccontata in un film a Nus

Insignito del premio 'Film Commission Vallée d’Aoste' all’edizione 2019 del Cervino CineMountain sarà proiettato nella sala consiliare di Nus giovedì 5 settembre, alle ore 21, il documentario 'Gamba in spalla-storie di di(ve)sabilità' di Romuald Désandré.

"In una selezione che ha mostrato grande sensibilità nei confronti del rapporto tra disabilità e ambiente - si legge nelle motivazioni del premio - per la grande idea di mostrare come i limiti possano sempre essere spinto oltre, attraverso la scelta di protagonisti fortemente connessi alla natura e alle opportunità di emancipazione che l’attività sportiva offre".

Il docufilm è la storia della partecipazione di un gruppo di cinque amputati (quattro atleti italiani e un’atleta francese) all’edizione 2018 del Tor des Géants: una gara lungo un percorso ridotto ma che ha permesso ai partecipanti di vivere un’esperienza sì difficile, ma magnifica e indimenticabile.

L'evento a Nus è organizzato nell'ambito della rassegna culturale 'Giovediamoci'.