Al Forte di Bard gli incontri de 'L'apostrofo' tra scienza e arte

Secondo appuntamento al Forte di Bard con 'L’apostrofo. Parole e note nell’universo', ciclo di incontri dedicato alla fisica, all’arte, all’attualità, e alla letteratura in compagnia del giornalista Enrico Martinet e del fisico teorico Fabio Truc.

L’appuntamento è in programma per sabato 14 settembre, alle ore 15, nell’ambito delle iniziative legate alle Giornate europee del patrimonio e avrà per titolo 'Il topo di Einstein e il gatto di Schodinger'.

L’incontro sarà dedicato alla fisica quantistica, all’infinitamente piccolo attraverso i paradossi. L’ingresso è gratuito.

Per informazioni e prenotazioni: T. + 39 0125 833818 - prenotazioni@fortedibard.it.

E in occasione di Plaisirs de Culture 2019 - Giornate europee del patrimonio, dal 14 al 22 settembre sarà possibile visitare gli spazi museali permanenti del Forte di Bard a tariffa ridotta. La promozione interessa il Museo delle Alpi, le Prigioni e il Museo delle Fortificazioni e delle Frontiere.