Sequestro conti Forte Bard, martedì udienza al tribunale del Riesame

E' fissata per martedì 10 settembre alle 11,30 l'udienza al tribunale del Riesame di Aosta per discutere il ricorso contro il sequestro preventivo per un milione e 100 mila euro dei conti correnti dell'Associazione Forte di Bard e, in forma residuale, dei beni dell'ex consigliere delegato (ed ex funzionario Finaosta) Gabriele Accornero.

Il collegio sarà composto dai giudici Giuseppe Colazingari, Marco Tornatore e Maurizio D'Abrusco. La vicenda riguarda una presunta evasione dell'Iva nel 2015-2016. Il sequestro è stato disposto a fine agosto dal gip Paolo De Paola su richiesta del pm Luca Ceccanti. L'Associazione ha già espresso "grande dispiacere per le inevitabili ricadute in termini di funzionamento del Forte e pagamento di dipendenti e fornitori", sottolineando - in linea con la difesa di Accornero (avvocato Corrado Bellora) - che "i fondi ricevuti dalla Regione sono contributi erogati in base alla legge, e non corrispettivi; per questa ragione non sono stati assoggettati ad Iva".