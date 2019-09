LE FOTO PIU' BELLE FOTO DEL PRIMO CAMPO GIOVANI VIGILI DEL FUOCO GIOVANI VOLONTARI

Un'occasione per far crescere lo spirito di squadra e di altruismo tra i giovani futuri volontari, potendosi confrontare e mettendo in pratica le diverse tecniche e metodologie di soccorso. E' l'obiettico principe del primo campeggio dei Gruppi Giovani Vigili del Fuco Volontari organizzato in Valle d'Aosta.

L'iniziativa approda in Valle dopo le diverse partecipazioni ad eventi simili in Trentino ed Austria, in uno spirito di collaborazione e confronto. Infatti, sarà presente una delegazione di Allievi Vigili del Fuoco del Trentino, accompagnati dal Vice Presidente della Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco volontari della Provincia Autonoma di Trento.

Il Campeggio si è svolto dal 30 agosto al 1 settembre presso l'area verde Les Iles del Comune di Gressan.

Il Primo Campeggio Regionale dei Gruppi giovanili del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco volontari è stata un'opportunità per far crescere lo spirito di squadra e di altruismo tra i giovani futuri volontari, potendosi confrontare e mettendo in pratica le diverse tecniche e metodologie di soccorso. .

L'organizzazione dell'evento è stata curata dal Comitato Campeggio Regionale dei Gruppi Giovanili dei Vigili del Fuoco Volontari della Valle d’Aosta, con la collaborazione del Dipartimento Protezione Civile e Vigili del Fuoco, il Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco, l'Unité des Communes Mont-Emilius ed il Comune di Gressan, sotto l'egida della Presidenza della Regione Autonoma Valle d'Aosta.