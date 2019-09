Atti osceni, minacce ai passanti, resistenza alla polizia; storie di ordinario degrado in piazza Plouves ad Aosta

Solo l'intervento tempestivo e altamente professionale di due pattuglie della squadra Volante della Questura di Aosta ha evitato che una situazione già molto tesa degenerasse in un'esplosione di violenza.

Scene di ordinario degrado in piazza Plouves ad Aosta questo pomeriggio verso le 15, quando uno degli abituali 'borderline' che stazionano dal mattino alla sera nei pressi della fermata del bus di fronte al Cerrefour Market si è calato i pantaloni e si è messo a orinare per strada, incurante della presenza dei passanti tra cui alcuni bambini. Il titolare di un bar antistante la fermata è uscito dal locale invitandolo a un contegno minimamente decoroso, ottenendo in cambio minacce e insulti dall'uomo e da altre due persone che erano con lui.

L'esercente ha allertato il 112 ma intanto i tre, due uomini e una donna, hanno preso a insultarsi tra di loro. Dalle parole sono passati alle mani ma nel frattempo sul posto sono giunte due Volanti; alla vista dei poliziotti uno dei tre ha cominciato a dare in escandescenze, inveendo contro i poliziotti e contro la donna, minacciandola. Gli agenti non hanno perso la calma e per lunghi minuti hanno cercato di riportare la normalità ma l'uomo, visibilmente alterato, ha continuato a urlare minacce e insulti.

Condotto con fermezza ma senza violenza nel 'posteriore' di una Volante, dopo aver cercato di aggredire i poliziotti ha iniziato a sbattere la testa contro il sedile e ad assestare calci al vetro e alla portiera, poi gli agenti sono riusciti a calmarlo; in pochi minuti anche la donna e l'uomo 'reo' di aver orinato in strada sono stati caricati su un'auto della polizia e tutti e tre sono stati condotti in Questura. Rischiano denunce per atti osceni, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.