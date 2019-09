Poste assicura nessun aumento prezzo per servizi notifica atti giudiziari

Poste Italiane opera legittimamente sul mercato delle notificazioni amezzo posta degli atti giudiziari e delle multe stradali in quanto, in qualità di fornitore delservizio universale, possiede tutti i requisiti in grado di soddisfare le necessarie esigenze diordine pubblico e sicurezza.

L’azienda precisa, con fermezza, che non c’è stato alcun aumento delle tariffe per i servizi dinotificazione a mezzo posta.

In relazione alla segnalazione dell’Antitrust sul processo di liberalizzazione dei servizi dinotificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e di violazioni del codice della strada, PosteItaliane sottolinea che è concessionaria per legge del Servizio Postale Universale - nel cuialveo ricade a tutti gli effetti la notifica a mezzo posta degli atti giudiziari - e che, fino all’approvazione della “legge annuale sulla concorrenza”, i servizi oggetto della segnalazione erano riservati, ovvero garantiti esclusivamente da Poste Italiane (a differenza di quelli “non riservati, forniti anche dagli oltre 3000 operatori postali alternativi).

Con l’abrogazione della riserva a favore di Poste, le notificazioni possono essere fornite anche da altri operatori, ma restano senza dubbio alcuno nell’ambito del Servizio Universale e dunque Poste Italiane è titolata e obbligata a proseguire l’attività senza necessità di conseguire una licenza “speciale”, necessaria invece per i nuovi operatori alternativi.

D’altrocanto, una diversa interpretazione delle norme porterebbe alla paradossale conclusione, che Poste, titolare degli obblighi del Servizio Universale, avrebbe dovuto sospendere l’attività dinotifica nelle more della definizione del quadro regolamentare di riferimento, generandoinnegabili quanto gravi ripercussioni sul funzionamento del sistema giudiziario italiano.

Si aggiunge che, indipendentemente dagli obblighi di formazione, indicati nella deliberaAGCom per i nuovi operatori alternativi, titolari di licenza “speciale”, Poste Italiane eroga ognianno oltre 4 milioni di ore di formazione per tutti i dipendenti con corsi specifici per ciascunaattività per assicurare efficienza verso i cittadini e rispetto dei parametri della qualità delservizio, che sono andati, nell’ultimo anno, per le notifiche, ben oltre gli obiettivi di qualitàfissati dal regolatore.L’azienda ribadisce che non è vi è stato alcun aumento delle tariffe dei servizi di notificazioni amezzo posta, circostanza confermata dalla Delibera AGCom 307/19/CONS di luglio 2019.

In dettaglio, da giugno scorso sono intervenute variazioni esclusivamente per le modalità di addebito delle cosiddette “comunicazioni connesse” (CAN e CAD) che riguardano solo i grandiclienti che hanno con Poste specifici contratti di fornitura e non per i cittadini, né per coloro cheeffettuano notifiche attraverso gli sportelli degli Uffici Postali.

La nuova modalità di pagamento passa da tariffe, come detto per le sole comunicazioni connesse, di 5,40 euro e di 6,50 euro, ad un unico importo minore e forfettario, di 2,70 euro.Questa variazione al ribasso, condivisa con l’AGCom, si è resa necessaria per far fronte alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 che, trasformando lo svolgimento dell’attivitàdi notifica da fisico a digitale, impongono di conseguenza processi e tariffe differenti.