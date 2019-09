Autostrada A5 in tilt e utenti imbufaliti per i troppi cantieri

"Attualmente nessun evento sulla tratta autostradale". Questo alle ore 16 di oggi martedì 3 settembre lo stringato comunicato pubblicato sul sito web della Società autostrade valdostane-Sav alla voce 'Cantieri'.

Ma non è vero: diversi utenti della tratta Aosta-Quincinetto hanno infatti segnalato oggi ad Aostacronaca la presenza di cantieri stradali praticamente attaccati l'uno all'altro lungo la corsia in direzione Aosta e altrettanti in quella opposta, che stanno creando disagi alla circolazione.

Particolarmente problematico il doppio senso di circolazione in direzione Quincinetto tra Chatillon e Verrès dal km 78+880 al km 76+239: il termine dei lavori è previsto per il 25 settembre e fino ad allora in quel tratto di corsia (oltre due chilometri) si viaggia rigorosamente in coda, ma non va molto meglio nei pressi della 'famigerata' frana tra Pont-Saint-Martin e Quincinetto.

"Se l'autostrada fosse gratis si sopporterebbero meglio i disagi - è il commento amareggiato di un automobilista - ma considerato il fatto che quella valdostana è l'autostrada più costosa d'Italia, beh, ci si sente davvero un pò beffati".