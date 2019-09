Entusiasmo e voglia di una seconda edizione per le 'Pink Experience' di Lilt e Monterosaski

“Con particolare orgoglio ricordiamo che le Pink Experience sostengono le attività della Lilt-Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori della sezione Valle d’Aosta. Alla base di tutto il progetto c’è un significato profondo di sostegno reciproco per superare ogni sfida e riscoprirsi più forti e consapevoli delle proprie capacità.” Così Paola Turchetti, direttrice commerciale di Monterosa Ski, che con il termine della stagione fa le prime valutazioni sull’edizione estiva delle Pink Experience di alpinismo e trail proposte nell’ambito del programma 'Monterosa. Liberamente femminile'.

Sono state 25 le donne che si sono messe alla prova raccogliendo con entusiasmo le sfide proposte in questa prima stagione ed il bilancio è positivo sia in termini di organizzazione che di risposta del pubblico.

“Le Pink Experience che abbiamo proposto quest’estate erano un concentrato delle attività più iconiche che si possono praticare nelle nostre valli - sottolinea Turchetti - è stato per noi un immenso piacere conoscere e accompagnare ognuna di queste 25 donne nella propria sfida personale. Con l’alpinismo le abbiamo portate alla conquista del loro primo 4.000 e poi fino al rifugio più alto d’Europa, la Capanna Margherita, mentre con il trail hanno percorso in poco più di tre giorni i 67 km del percorso del Tour des Six tra Val d’Ayas, Valtournenche e Valle di Gressoney.".

A condurre le attività - conclude la direttrice commerciale di Monterosa Ski - sono state la Guida Alpina Anna Monari e la campionessa ed istruttrice di trail Lisa Borzani “Due donne forti e determinate che hanno trasmesso le loro competenze e la loro passione alle ragazze che hanno partecipato alle Pink Experience.”