Al via selezioni regionali per assunzione operai idraulico-forestali

Sono aperti da oggi, martedì 3 settembre, sono i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione, per titoli ed esami, per l’assunzione di 1 operaio idraulico-forestale a tempo indeterminato con profilo di meccanico-4° livello specializzato-per i cantieri forestali del Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale.

La scadenza per la presentazione della domanda è fissata per martedì 24 settembre alle ore 14. Gli interessati possono prendere visione dell’avviso di selezione pubblicato sul sito della regione accedendo all’indirizzo:http://www.regione.vda.it/risorsenaturali/Selezione_operai_idraulico_forestali_tempo:ind/meccanico

dal quale è possibile scaricare l’apposita modulistica, disponibile anche presso gli uffici del Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale (Loc. Amérique 127/A – Quart).

La domanda potrà essere presentata a mano agli uffici del Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 14:00), o pervenire tramite fax (0165/776234), posta e/o posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo risorse_naturali@pec.regione.vda.it.

Nelle prossime settimane, saranno pubblicati, sul sito della regione all’indirizzo http://www.regione.vda.it/risorsenaturali/ gli avvisi di selezione per l’assunzione di operai idraulico-forestali a tempo indeterminato per i cantieri forestali del Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale, relativi ai seguenti profili e livelli:

1 operaio idraulico-forestale con profilo di autista - 4° livello “specializzato”;

1 operaio idraulico-forestale con profilo di addetto al centro recupero animali selvatici - 4° livello “specializzato”;

3 operai idraulico-forestali con profilo di boscaiolo - 4° livello “specializzato”;

1 operaio idraulico-forestale con profilo di vivaista - 4° livello “specializzato”;

1 operaio idraulico-forestale con profilo di muratore - 4° livello “specializzato”;

1 operaio idraulico-forestale con profilo di fabbro - 4° livello “specializzato”;

1 operaio idraulico-forestale con profilo di magazziniere - 3° livello “qualificato-super”

Le graduatorie avranno validità triennale e potranno eventualmente essere utilizzate per la copertura di ulteriori posti a tempo indeterminato o determinato, per i medesimi profili e livelli, che si rendessero successivamente vacanti e disponibili.

Per informazioni è possibile contattare il Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale dell’Assessorato Ambiente, Risorse naturali e Corpo forestale ai seguenti recapiti telefonici 0165-776207/6314, all’indirizzo mail risorse_naturali@regione.vda.it o al numero di fax 0165-776324.