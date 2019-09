PAPA: Tredici nuovi cardinali il 5 ottobre

Sabato 5 ottobre, alla vigilia dell’inaugurazione del Sinodo dei vescovi per l’Amazzonia, Papa Francesco terrà Concistoro per la nomina di tredici cardinali. Lo ha annunciato lo stesso Pontefice all’Angelus di domenica 1° settembre, in piazza San Pietro.

«La loro provenienza — ha spiegato — esprime la vocazione missionaria della Chiesa che continua ad annunciare l’amore misericordioso di Dio a tutti gli uomini della Terra».

Di seguito le parole pronunciate dal Papa al termine della preghiera mariana.

Il prossimo 5 ottobre terrò un Concistoro per la nomina di dieci nuovi Cardinali. La loro provenienza esprime la vocazione missionaria della Chiesa che continua ad annunciare l’amore misericordioso di Dio a tutti gli uomini della Terra.

Ecco i nomi dei nuovi cardinali: Mons. Miguel Ángel Ayuso Guixot, Presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso; Mons. José Tolentino Calaça de Mendonça, Archivista e Bibliotecario di Santa Romana Chiesa; Mons. Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, Arcivescovo di Jakarta; Mons. Juan de la Caridad García Rodríguez, Arcivescovo di San Cristóbal de la Habana; Mons. Fridolin Ambongo Besungu, Arcivescovo di Kinshasa; Mons. Jean-Claude Hollerich, Arcivescovo di Lussemburgo; Mons. Álvaro Leonel Ramazzini Imeri, Vescovo di Huehuetenango; Mons. Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna; Mons. Cristóbal López Romero, Arcivescovo di Rabat;Padre Michael Czerny, S.J., Sottosegretario della Sezione Migranti del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale.

Insieme ad essi, unirò ai membri del Collegio Cardinalizio due Arcivescovi e un Vescovo che si sono distinti per il loro servizio alla Chiesa: Mons. Michael Louis Fitzgerald, Arcivescovo emerito di Nepte; Mons. Sigitas Tamkevičius, Arcivescovo emerito di Kaunas; Mons. Eugenio Dal Corso, Vescovo emerito di Benguela.

Preghiamo per i nuovi Cardinali affinché, confermando la loro adesione a Cristo, mi aiutino nel mio ministero di Vescovo di Roma per il bene di tutto il santo popolo fedele di Dio. E a tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci!