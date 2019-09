Lo spettacolo di maschere de 'La Bottega dei Sogni' incanta la Costa Azzurra

La Bottega dei Sogni è rientrata lunedì dalla trasferta a Le Lavandou, in Costa Azzurra dove il gruppo, composto per l'occasione da 25 persone, è stato chiamato per animare una manifestazione dedicata all’Italia.

Numerosi i turisti presenti nella rinomata località turistica che hanno dimostrato di avere particolarmente apprezzato le performances del gruppo valdostano. Da oltre vent'anni, nella solco della tradizione del Carnevale di Venezia, delle sue 'eterne' maschere e dei suoi ricchi e colorati costumi, l'associazione ludico-culturale 'La Bottega dei Sogni' propone uno spettacolo di pura, suggestiva fantasia che unisce danza, teatro e mimica.

Nel corso della propria attività 'La Bottega dei Sogni' si è esibita in diverse regioni italiane e in Paesi europei, riscuotendo meritato successo.