In Italia nonostante ordine di espulsione, arrestato pakistano al traforo del Bianco

Per violazione della legge sull'immigrazione, il 32enne pakistano S.A. è stato arrestato ieri pomeriggio dagli agenti della Polizia di frontiera in servizio al traforo del Monte Bianco.

Durante un controllo dei passeggeri su un bus di linea con tratta Parigi-Milano in entrata in territorio nazionale, i poliziotti hanno verificato che all'uomo era stata rigettata una richiesta di protezione internazionale e che su di lui pende anzi un provvedimento di espulsione del Prefetto di Bergamo, con l’interdizione all’ingresso nel territorio italiano per un periodo di 5 anni a partire dal 9 luglio scorso.

Il pakistano è stato dunque arrestato ed è attualmente a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del processo per direttissima.