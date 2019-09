Distrutti 42 chili di formaggi malconservati; multato l'autista che li trasportava

Provenienti dalla Sicilia, erano diretti in Francia ma saranno presto distrutti in Valle d'Aosta i 42 chili di formaggi freschi che domenica scorsa viaggiavano a bordo di un camion fermato dalla Polizia stradale di Pont-Saint-Martin. L'autocarro, immatricolato in Francia, è stato controllato all’area di regolazione dei mezzi pesanti diretti al Traforo del Monte Bianco, ed era condotto da un autista italiano.

Dalle verifiche effettuate è emerso che i formaggi trasportati erano conservati ad una temperatura di 10°C e quindi oltre il doppio rispetto a quella prevista dalla normativa (4°C).

I poliziotti hanno richiesto l’intervento del personale della Usl Vda che, dopo gli opportuni accertamenti, ha disposto il sequestro della merce per la successiva distruzione. Al conducente è stata comminata una sanzione amministrativa di mille euro.