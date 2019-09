Dagli iscritti del M5S sì al Governo Conte Bis

E’ possibile che domattina Conte sala al Quirinale da a Mattarella Pomeriggio Giuramento del Governo entro settimana dibattito nelle due Camere.

Nel frattempo il premier incaricato Giuseppe Conte è al lavoro per completare la squadra da presentare al Quirinale. M5s e Pd stanno definendo le ultime caselle dell’esecutivo giallo-rosso.

Ecco i nomi più accreditati per entrare nel nuovo governo.

Una certezza è che Pd e M5s sembrano ormai orientate a rinunciare alla figura del vicepremier. Depennate queste caselle, diventa cruciale il ruolo del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio: il nome più quotato è quello di Vincenzo Spadafora, pentastellato che dovrebbe avere anche la delega alle Pari opportunità.

Sullo sfondo le candidature di Roberto Chieppa, attuale segretario generale di Palazzo Chigi e di Riccardo Fraccaro, per cui però sembra più probabile un ministero Per l’Economia si fa largo il nome di Dario Scannapieco, 52 anni, vicepresidente della Bei. Un tecnico per via XX Settembre, nonostante il Pd sembri più orientato a un profilo politico.

In calo le quotazioni di Carlo Cottarelli, mentre resta ancora in corsa Daniele Franco, vicedirettore generale di Bankitalia.

Il M5s ha di nuovo smentito le voci che indicavano un possibile incarico per Luigi Di Maio al Viminale. L’opzione più accreditata è quella di un tecnico: l’ex prefetto di Milano e consigliere di Stato Luciana Lamorgese, è il nome più quotato. Ma resta in piedi anche la candidatura dell’attuale capo della Polizia Franco Gabrielli.

Proprio l’attuale vicepremier Luigi Di Maio sembra invece in corsa per il Ministero della Difesa, se non dovesse essere riconfermata Elisabetta Trenta. In quota Pd, invece, per questo delicato dicastero potrebbe puntare su Lorenzo Guerini, 52 anni, presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir) Per gli Esteri, non ancora esclusa la riconferma dell’attuale ministro Enzo Moavero Milanesi, avanza l’idea del dem Andrea Orlando, che nelle ultime ore ha espresso l'intenzione di rimanere a lavorare nel partito.

E non è tramontata neanche la soluzione che alla Farnesina possa andare lo stesso Luigi Di Maio Allo Sviluppo Economico, che dovrebbe essere lasciato vacante da Di Maio, resta molto forte il nome di Paola De Micheli, 46 anni, ex sottosegretaria di Gentiloni e attuale vicesegretaria del Pd Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ormai certo l’avvicendamento per Danilo Toninelli.

Il nome che da giorni viene dato in pole position per la sostituzione è quello di Stefano Patuanelli, 45 anni, attuale capogruppo del M5s in Senato Alla Giustizia Alfonso Bonafede del M5s potrebbe essere confermato Guardasigilli anche nel secondo governo Conte Il M5S sembra deciso a ottenere la riconferma di diversi ministeri (e ministri) già occupati nella precedente esperienza di governo: oltre a Bonafede (Giustizia), si parla di Fraccaro (che però traslocherebbe dai Rapporti con il Parlamento alle Riforme), Grillo (Sanità), Lezzi (Sud), Costa (Ambiente) con l’aggiunta di Morra all’Istruzione.

Per Dario Franceschini (Pd), 60 anni, scartata l’ipotesi vicepremier, si profila un ritorno come ministro dei Beni Culturali Anche Maurizio Martina, ex segretario dem, 40 anni, potrebbe ottenere per sé un ministero: si parla dei Rapporti con il Parlamento al posto di Fraccaro, oppure di un ritorno all’Agricoltura, incarico già coperto in passato Anna Ascani, 31 anni, Pd corrente renziana, potrebbe entrare al governo.

Per lei possibile collocazione al Ministero dell’Agricoltura (se non andasse a Martina) o ai Beni Culturali (se non andassero a Franceschini) Lorenzo Guerini (Pd) se non dovesse andare alla Difesa, è il designato per gli Affari regionali. Per lui potrebbe essere la prima volta da ministro Altri nomi del Pd che potrebbero rientrare in una squadra di governo giallo-rossa sono quelli di Teresa Bellanova e Peppe Provenzano (Lavoro), Lia Quartapelle e Gian Paolo Manzella (Politiche europee), Debora Serracchiani (Famiglia)