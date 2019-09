IL DECLINO DELL'UNION VALDOTAINE

L'Union è stata dal secondo dopoguerra e per buona parte l'anima e la ragion d'essere della Valle d'Aosta. Dalle battaglie per l'Autonomia, alcune vinte (lo Statuto), altre perse (la garanzia internazionale) e, scendendo giù per li rami, il bilinguismo e la difesa della lingua francese e del patois, la lotta allo spopolamento della montagna e la difesa del territorio, il riparto fiscale, le norme di attuazione dello Statuto e il sogno di una regione "carrefour d'Europe".

Nel bene e nel male l'Union ha avuto protagonisti storici nell'attività di governo della Regione, da Caveri ad Andrione, da Vierin a Rollandin.

Ma qualcosa da tempo si è inceppato. Si è determinata una sorta di mutazione genetica nei modi di essere e di sentire, negli atteggiamenti comportamentali, nei sentimenti e nei rapporti con il suo popolo.

I germi di questo progressivo deterioramento, che forse erano già presenti all'inizio della sua storia (non tutti i suoi protagonisti sono stati all'altezza delle sfide che i tempi richiedevano) si sono sviluppati con il passare degli anni, diventando prodromi di una fase di declino da cui sembra difficile prevedere una salutare risalita.

Le cause?

Forse è il caso di richiamare al riguardo la monumentale opera di Edward Gibbon: Storia della decadenza e caduta dell'Impero romano. Adattando le cause della caduta dell'Impero, citate da Gibbon, alla nostra realtà troveremmo molte analogie e similitudini:

1) Indebolimento delle strutture burocratiche inquinate da molteplici conflitti di interesse.

2) Perdita del senso del governo della cosa pubblica.

3) Ricorso eccessivo a mercenari della politica.

4) Pressione e fame di potere di nuovi barbari.

5) Corruzione morale.

Trovare un modo efficace per far fronte a mali di tale fatta sarà molto difficile.

L'Union per sfuggire al suo declino dovrebbe ritrovare la sua antic a genuinità, una sua verginità. Ma la verginità in politica non si può ripristinare con un semplice intervento chirurgico. Sarebbe necessaria una fortissima e spericolata dose di coraggio ma, come si sa, il coraggio non è da tutti.