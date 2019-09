Aosta: Al via i lavori di asfaltatura, modifiche alla circolazione

Iniziano domani mercoledì 4 settembre e dureranno sino al 4 novembre i lavori di rifacimento del manto stradale e della segnaletica orizzontale in diverse vie di Aosta.

Tramite un’ordinanza l'Amministrazione comunale ha istituito le seguenti modifiche temporanee alla circolazione:

Da mercoledì 4 settembre per circa una settimana (e comunque sino al termine dei lavori) in corso Ivrea, nel tratto tra il ponte vecchio sul torrente Buthier (compreso un tratto di via Mont Velan/piazza Vuillermin) e l’intersezione con via Clavalité:

revoca del doppiosenso di circolazione e contestuale istituzione del senso unico, con direzione Ovest/Est; divieto di sosta progressivo, con rimozione forzata su entrambi i lati della strada,per tutti i veicoli (a esclusione dei mezzi utilizzati dall’impresa esecutrice dei lavori nell’all’area di cantiere in atto) sino all’attraversamento pedonale rialzato situato a Est dell’intersezione con via Montagnayes;

restringimento della sede stradale con corsia asimmetrica e limite di velocità a 30 Km/h;

divieto di svolta a sinistra su corso Ivrea da via Monte Emilius e da via Montagnayes, secondo le fasi del cantiere;

temporanea chiusura al transito di via Ponte Romano, secondo le fasi del cantiere;

revoca del doppio senso di circolazione in via Duca degli Abruzzi e istituzione del senso unicocondirezione corso Ivrea-via Roma, secondo le fasi del cantiere.

Da mercoledì 4 settembre per circa una settimana (e comunque sino al termine dei lavori) in corso Saint-Martin-de-Corléans, nel tratto tra le intersezioni con via Monte Solarolo e via Monte Vodice, compresa la parte Nord della rotatoria e un tratto di via Adamello: divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della strada,per tutti i veicoli (a esclusione dei mezzi utilizzati dall’impresa esecutrice dei lavori);

senso unico alternato regolamentato con segnaletica stradale a vista e l’ausilio di personale con funzioni di “moviere” o con apposito impianto semaforico;

restringimento della sede stradale con corsie asimmetriche e limite di velocità a 30 Km/h.

Da martedì 10 settembre per circa una settimana (e comunque sino al termine dei lavori) in viale Partigiani, nel tratto compreso tra la rotatoria con le vie Chambéry/Festaz e via Carducci:

divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della strada,per tutti i veicoli (aesclusione dei mezzi utilizzati dall’impresa esecutrice dei lavori);

senso unico alternato regolamentatocon segnaletica stradale a vista e l’ausilio di personale con funzioni di “moviere” o con apposito impianto semaforico;

restringimento della sede stradale con corsie asimmetriche e limite di velocità a 30 Km/h.

Da lunedì 16 al 20 settembre (e comunque sino al termine dei lavori) in via Carrel neltratto compreso tra piazza Manzetti e il passaggio a livello, compresa la parte Nord Est della rotatoria con via Caduti del Lavoro/viale Garibaldi:

divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della strada,per tutti i veicoli (aesclusione dei mezzi utilizzati dall’impresa esecutrice dei lavori);

senso unico alternato regolamentatocon segnaletica stradale a vista e l’ausilio di personale con funzioni di “moviere” o con apposito impianto semaforico;

restringimento della sede stradalecon corsie asimmetriche e limite di velocità a 30 Km/h.