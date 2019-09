Aosta: Agenti Polizia locale cercasi ma non prima del 2020

Proteste di alcuni residenti per le 'movide' in centro durante le (poche) festose serate estive; necessità di controllare meglio i parcheggi a pagamento e le nuove zone pedonali. Il Comune di Aosta avrebbe bisogno di almeno tre o quattro nuovi agenti di Polizia locale ma sarà difficile che la carenza di personale possa essere risolta prima di un anno.

Il sindaco, Fulvio Centoz, ha chiesto alla Regione il nulla osta per creare una graduatoria concorsuale per le nuove assunzioni nel Corpo dei vigili urbani ma da Place Deffeyes è stato risposto che possibili rinforzi saranno possibili solo dal 2020, e non è nemmeno certo che già dal prossimo anno potranno essere banditi i concorsi.

Esiste infatti un vincolo regionale per l'assunzione degli agenti ed è dal 2011 che il comparto è fermo, anzi rischia di finire sotto organico causa mobilità del comparto unico e Quota 100. "Solo per poter svolgere con maggior efficacia i controlli serali in estate - ha più volte spiegato Centoz - avremmo bisogno almeno di due agenti a tempo determinato".