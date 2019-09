Operativi nuovi direttori sanitari Cardiologia e Nefrologia

"Per poter dare risposte certe agli utenti e migliorare la qualità dei servizi il primo passo è avere la stabilità della catena di comando. Adesso l'assetto organizzativo delle strutture complesse dell'ospedale Parini è al completo". Lo ha detto il commissario dell'Usl della Valle d'Aosta, Angelo Pescarmona, intervenendo alla presentazione dei nuovi direttori delle Strutture di Cardiologia e Nefrologia, Paolo Scacciatella e Massimo Manes.



"Si tratta di incarichi importanti - ha aggiunto l'assessore regionale alla Sanità, Mauro Baccega - e che saranno motivanti". Manes ha 55 anni e dal 1990 presta servizio all'ospedale Parini: tra i suoi obiettivi "lasciare da parte la medicina frenetica per una medicina d'ascolto" e "lavorare sulla prevenzione". Scacciatella ha 52 anni e arriva dalla Città della salute e della scienza di Torino (ex Molinette): "Porto ad Aosta il mio bagaglio di conoscenze, seguendo sempre due direttrici, ovvero 'prima di tutto c'è il paziente' e il lavoro d'equipe".