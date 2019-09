"Chansons sur Scène 2019" sur la grande scène du Tohu-Bohu

7 artistes qui travaillent depuis 6 mois à l’écriture et la composition de chansons entourés par des professionnels du texte, de la composition, de la voix et de l’interprétation, une collaboration entre l’association Au fil de la chanson avec Clara Clivaz et Célina Ramsauer pour le texte et la composition, Le Tohu-Bohu Festival avec son directeur Lionel Martin et l’EJMA Valais avec Maryse Betrisey pour le coaching vocal ainsi que Nicolas Fardel et Christian Zufferey pour le coaching musical et les arrangements. Chansons sur scène, c’est un concept unique présenté par Célina Ramsauer pour donner une vision objective des métiers de la chanson, des outils solides et durables dans le temps. C'est également 5 musiciens : Lio Alvez, Julien Dayer, Florent Fournier, Loris Mittaz, Mia Perruchoud, élèves de l’EJMA qui accompagnent ce collectif pour vous offrir un concert à la hauteur de leur travail.

Billets en vente sur: https://www.tohu-bohu.ch

Soutenir le collectif: www.heroslocaux.ch/chansons-<wbr></wbr>sur-scene-2019

«Chansons sur Scène 2019» - www.courscelinaramsauer.com/<wbr></wbr>chansons-sur-scene