Monterosa Gourmand, torna l'attesa vetrina delle eccellenze valdostane

Torna sabato 8 settembre in Val d'Ayas, ed era atteso da residenti e villeggianti, 'Monterosa Gourmand', appuntamento con chef e produttori valdostani intorno al lago di Brusson per promuovere l'eccellenza gastronomica e la filiera a km zero valdostana.

Dieci chef di altrettanti ristoranti prepareranno portate da vendere al pubblico basate esclusivamente su prodotti valdostani mentre attorno una selezione di produttori valdostani creerà un piccolo mercato.



A ogni piatto sarà abbinato un calice di vino o di birra prodotti in Valle d'Aosta. Questi i ristoranti e alcuni dei piatti: Camp Zero di Champoluc (maccheroni di mais bianco, mirtilli e Ivre de Fumin); hotel Ristorante Laghetto di Brusson (raviolone fritto con battuta di Pezzata rossa valdostana della Macelleria Peaquin, salsa rubra ai semi di senape e chips di cavolo verza); birreria Sans Souci di Champoluc (hamburgher con la trota affumicata di Altura); La Meridiana Bagnod di Mandrou (risotto con crosta di Gran Gessato d'Ayas e pistacchi, mantecato al burro di pecora); Campo Base di Ayas (raviolino con ripieno di carne e verdura speziata tipico antipasto street food nepalese in versione valdostana); ristorante La Majon di Challand-St-Anselme (gnocchi di patate con formaggio della Fromagerie Hout Val d'Ayas); Hotel & Ristorante Beau Site di Brusson; e il ristorante Le Petit Coq di Champoluc. Vini di Les Cretes (Aymavilles) e birre artigianali del Birrificio B63 di Aosta.