Dall'Anguriata solidale di 'Commercianti in Festa' oltre mille euro la famiglia di Federico Daricou

Ancor un successo per l'ormai tradizionale iniziativa solidale organizzata da Confcommercio VdA in occasione di 'Commercianti in festa' 2019 ad Aosta, svoltasi sabato 24 agosto.

Alcuni commercianti di via Sant' Anselmo, in collaborazione con la Confcommercio Valle d’Aosta ed il supporto del supermercato Gros Cidac che ha fornito le angurie hanno organizzato un’Anguriata con donazione libera e a scopo benefico.

La raccolta fondi fortemente sostenuta dai commercianti di Via Sant’Anselmo e supportata da turisti e semplici cittadini ha permesso di ricavare la cifra di 1.060 euro. La somma verrà devoluta alla Famiglia Daricou di Valtournenche colpita dalla scomparsa del capofamiglia Federico Daricou, guida alpina valdostana deceduto sul Gran Combin.

"L’iniziativa benefica è da diversi anni sostenuta dalla nostra Associazione e con notevoli risultati - fanno sapere da Confcommercio VdA - vogliamo ringraziare quanti ci hanno permesso di raggiungere tale traguardo aiutandoci a raccogliere questo contributo importante e sostanzioso. Una riconoscenza particolare la vogliamo riservare a tutti quei commercianti, volontari, famiglie e turisti che con il loro impegno, contributo e con il loro gran cuore hanno permesso di aiutare una famiglia colpita da un lutto inaspettato".