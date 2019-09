Aosta: Al quartiere Cogne un 'apericena multietnico'

Passi avanti del volontariato verso l'integrazione sociale al Quartiere Cogne di Aosta. Specialità italiane e arabe saranno i piatti forte dell'Apericena multietnico organizzato per domenica 8 settembre, dalle ore 18,30, ai giardinetti in via Vuillerminaz. Poi musica, balli, e confronto 'libero e apolitico' sui diversi problemi di convivenza e integrazione.

L'iniziativa è dell'associazione Quartiere Cogne onlus, impegnata in diverse azioni di "riappropriazione del quartiere da parte dei residenti meritevoli e volenterosi nel dare una mano a risolvere i tanti, piccoli e grandi problemi sociali e pratici della nostra comunità", afferma Rosalia Ventrini, presidente dell'Associazione.