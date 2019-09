MONTAGNA VDA: Il Giro dei Giganti

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda (entro fine giugno) pagina Facebook montagnavdacanale You Tube montagnavda. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

Giro dei Giganti

Il Giro dei Giganti è uno stupendo trekking che permette di visitare tutte le vallate della Valle d'Aosta. Lungo questo percorso (con qualche piccola variante) si svolge l'ultra trail del Tor des Géants.

Il percorso segue principalmente il tracciato delle due alte vie, in due zone però riduce il percorso:

- alla partenza che sale al col Arp e scende direttamente su La Thuile

- nel tratto tra Champorcher e Donnas in cui segue il fondo della vallata.

Il percorso da svolgere in sette giorni è fattibile solo da trailer molto allenati e con zaino leggero, è però possibile frazionare ogni tappa in due o tre giorni in modo da ridurre l'impegno complessivo.

Il tracciato permette di visitare tutti gli ambienti della Valle d'Aosta, dai ghiacciai delle alte quote ai vigneti ed ulivi della zona di Donnas, dal fantastico ambiente del Parco Nazionale del Gran Paradiso ai monumenti medioevali e romani della Bassa Valle.

